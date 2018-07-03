Строительство новых приемных отделений запланировано в 10 крупнейших клиниках Москвы

3 июля, 14:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Строительство новых приемных отделений запланировали в 10 крупнейших клиниках Москвы, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра нового приемного отделения в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
"Наша задача – перевести на новые стандарты приемных отделений не только "Склиф", но и все ведущие клиники Москвы. То, что вы наработаете сегодня, будет положено в основу реорганизации других клиник. В том числе и строительство новых приемных отделений. Мы запланировали около 10 в крупнейших клиниках Москвы", – сказал Собянин
Он рассказал, что институт имени Склифосовского одним из первых ввел новый стандарт работы приемного отделения. Не пациент идет к врачу, а врачи приходят к пациентам, которые ждут осмотра на койках в специально оборудованных залах. Вся работа приемного отделения выстроена вокруг пациентов.
Такой стандарт начнут внедрять во всех стационарах Москвы. В некоторых больницах для этого достаточно реорганизации, в других стационарах построят новые приемные отделения.
Директор института Сергей Петриков отметил, что в настоящее время жалоб на приемное отделение от пациентов не поступает. Хотя еще год назад возникали проблемы.
"Мы по книге жалоб смотрим. Год назад были жалобы на прием. Сейчас посмотрели – их вообще нет. То есть у нас этот процент уменьшился", – отметил Петриков.
Кроме того, мэр вручил благодарственные письма группе сотрудников института. Собянин назвал учреждение ведущим институтом и подчеркнул, что при любых чрезвычайных ситуациях в городе власти в первую очередь обращаются в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
"Не все знают, что вы – многопрофильная клиника, которая, помимо вот таких чрезвычайных ситуаций, оказывает повседневную помощь огромному количеству людей с самими различными заболеваниями. И работаете очень качественно, эффективно. Спасибо вам за это", – сказал Собянин.
Раньше приемное отделение НИИ имние Склифосовского было устроено по стандартной "кабинетной" схеме. В больнице пациент сообщал свои данные сотрудникам регистратуры и затем сам шел в один из кабинетов врачей-специалистов. Дождавшись своей очереди, проходил на прием к врачу и после осмотра отправлялся в другие кабинеты сдавать анализы и проходить дополнительные обследования. После этого возвращался в первый кабинет, и только после этого его либо госпитализировали, либо направляли на амбулаторное лечение по месту жительства.
Реорганизация приемного отделения прошла в 2018 году. Вместо принципа "пациент – к врачу" прием организовали по принципу "врач – к пациенту". Теперь специалисты приходят к пациентам и проводят необходимые обследования. Для этого в приемном отделении создали несколько смотровых залов для обследования и определения тактики ведения пациентов.
Сразу после поступления больного встречает врач распределительного поста, который определяет очередность оказания помощи пациенту. Затем в сопровождении медрегистратора пациент направляется в смотровой зал. Врач, получив оповещение, подходит к койке, осматривает пациента и назначает обследования.
Новый стандарт позволил обеспечить комфорт пациентов и сопровождающих родственников. Число перемещений пациентов по приемному отделению сократилось, а очереди у кабинетов ликвидированы. Больные быстрее поступают в лечебные отделения больницы и начинают получать необходимую помощь.
До нововведений среднее время пребывания экстренного пациента в отделении составляло 1 час 20 минут, амбулаторного пациента – 1 час 25 минут. Теперь оно сократилось до часа и 49 минут соответственно.
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