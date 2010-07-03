Собянин поздравил москвичей со Всемирным днем велосипеда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил жителей столицы со Всемирным днем велосипеда. Поздравления мэр оставил на своей странице во "ВКонтакте".

"Сегодня в Москве открылись четыре новые станции московского метро. Но 3 июня - еще и Всемирный день велосипеда, и этот вид городского транспорта мы развиваем не менее активно", – написал градоначальник.

По его словам, за последние годы велопрокат стал привычным и удобным сервисом для тысяч москвичей.

Всемирный день велосипеда отмечается ежегодно 3 июня. Он был провозглашен Генассамблеей ООН в апреле 2018 года.

Ранее Собянин открыл первый участок новой Некрасовской линии метро от станции "Косино" до станции "Некрасовка". Мэр выразил надежду, что до полного запуска Некрасовской линии осталось меньше года.