Собянин поздравил москвичей со Всемирным днем велосипеда

Сергей Собянин поздравил жителей столицы со Всемирным днем велосипеда. Поздравления мэр оставил на своей странице во "ВКонтакте".
"Сегодня в Москве открылись четыре новые станции московского метро. Но 3 июня - еще и Всемирный день велосипеда, и этот вид городского транспорта мы развиваем не менее активно", – написал градоначальник.
По его словам, за последние годы велопрокат стал привычным и удобным сервисом для тысяч москвичей.
Всемирный день велосипеда отмечается ежегодно 3 июня. Он был провозглашен Генассамблеей ООН в апреле 2018 года.
Ранее Собянин открыл первый участок новой Некрасовской линии метро от станции "Косино" до станции "Некрасовка". Мэр выразил надежду, что до полного запуска Некрасовской линии осталось меньше года.
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