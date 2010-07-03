Собянин пообщается с москвичами в прямом эфире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин проведет прямой эфир на телеканале "ТВ Центр". Трансляция программы "Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир" начнется 4 июня в 20:00.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, задать вопрос градоначальнику смогут все желающие.

Сделать это можно на портале mos.ru, указав имя, адрес электронной почты и тему. "Помимо текста, можно отправить мэру Москвы видеовопрос", – уточняется в сообщении.

Ранее Собянин дал интервью телеканалу "Россия 1". Один из вопросов касался ВДНХ. Мэр отметил, что в течение последних лет власти пытаются не только возродить эту часть города, но и сделать ее более современной и интересной площадкой.

