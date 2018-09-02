Около 500 парков благоустроили в Москве с 2010 года

02 сентября 2018, 13:03
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Столичные власти благоустроили около 500 парков с 2010 года. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Однажды я прочел воспоминания одного из мэров Нью-Йорка, который сказал о том, что среди всего хорошего, он за восемь лет построил два парка. В Москве с 2010 года реконструировали и построили заново 500 парков", – сказал Собянин.
Он отметил, что только в 2018 году были реконструированы 80 парков и 40 созданы с нуля. Кроме того, мэр Москвы подчеркнул, что уникальные парковые пространства появляются не только в старых столичных районах, но и на периферии города.
"К примеру, парковая зона в Южном Бутово придает уникальный вид району и создает его новое лицо", – заметил Собянин.
В прошлом году столичные власти создали и благоустроили 56 парков, в том числе 50 районных, и 129 зеленых зон. Основная часть из 80 парков, вошедших в программу благоустройства в 2018 году, будет открыта для посетителей к Дню города 8 сентября.
Ранее сообщалось, что в парках Москвы с начала лета появилось 14 детских площадок общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров.
Как меняется Москва в ходе благоустройства
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: