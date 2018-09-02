Около 500 парков благоустроили в Москве с 2010 года

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Столичные власти благоустроили около 500 парков с 2010 года. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Однажды я прочел воспоминания одного из мэров Нью-Йорка, который сказал о том, что среди всего хорошего, он за восемь лет построил два парка. В Москве с 2010 года реконструировали и построили заново 500 парков", – сказал Собянин.

Он отметил, что только в 2018 году были реконструированы 80 парков и 40 созданы с нуля. Кроме того, мэр Москвы подчеркнул, что уникальные парковые пространства появляются не только в старых столичных районах, но и на периферии города.

"К примеру, парковая зона в Южном Бутово придает уникальный вид району и создает его новое лицо", – заметил Собянин.

В прошлом году столичные власти создали и благоустроили 56 парков, в том числе 50 районных, и 129 зеленых зон. Основная часть из 80 парков, вошедших в программу благоустройства в 2018 году, будет открыта для посетителей к Дню города 8 сентября.

Ранее сообщалось, что в парках Москвы с начала лета появилось 14 детских площадок общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров.