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Мэр Москвы

2 июля, 13:23

Внуково станет первым аэропортом со своей станцией метро

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Станция метро у аэропорта Внуково появится через три года, заявил Сергей Собянин.

По его словам, столичные власти решили продлить подземку от Рассказовки до Пыхтина и Внукова, передает "Интерфакс". Мэр уточнил, что в Рассказовке метро откроют скоро, сейчас идут пуско-наладочные работы.

"Дальше уже сделаем камеру съезда в сторону Внуково, проектируем эту линию. Я думаю, в течение лет трех построим эту линию, и Внуково будет единственным аэропортом в нашей стране, который будет иметь собственное метро", – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что аэропорт и поселение Внуково интегрируют в транспортную систему столицы. Мэр пообещал, что транспортную систему в районе Солнцева, Переделкина, Рассказовки и Внукова изменят с учетом ввода новой ветки подземки.

Ранее сообщалось, что проект планировки территории для продления Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково могут утвердить в 2019 году. Участок пройдет от тупиков за станцией "Рассказовка" вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту Внуково вдоль улицы Центральная.

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