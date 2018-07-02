В Москве открыто движение транспорта по новому Крылатскому мосту

Сергей Собянин открыл движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку и разворотному съезду с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной.

"Сегодня запускаем один из таких объектов (объектов Северо-Западной хорды) – это Крылатский мост, который позволит улучшить пропускную способность этого участка. В целом Северо-Западная хорда – это 80 километров дорог", – сказал Собянин.

Он поблагодарил строителей за работу, а также поздравил их с победой сборной России по футболу в матче со сборной Испании, заявив, что открытие Крылатского моста посвящается данному событию.

"Посвящаем запуск победе нашей сборной", – заключил мэр.

Также мэр отметил, что строительство Северо-Западной хорды практически завершено, осталось несколько объектов.

Новый мост станет дублером старого. В результате на этом участке дороги станет вдвое больше полос: по каждому мосту движение транспорта организуют по трем полосам в одном направлении. Для пешеходов на мостах обустроили тротуары.

Крылатский мост длиной 282 метра начали строить в декабре 2016 года. Работы проходили в рамках строительства участка Северо-Западной хорды от Проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе. Одновременно провели реконструкцию части улиц Нижние Мневники, Крылатской и бокового проезда вдоль прохода к Крылатскому мосту со стороны Крылатской улицы. Общая протяженность новых дорог составила 2,4 километра.

Благодаря новому мосту устранено одно из "узких горлышек" на Северо-Западной хорде. Транспортное обслуживание районов Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский парк улучшилось.

В дальнейшем планируется открыть балочный мост через шлюз № 9 Канала имени Москвы, реконструировать улицы Нижние Мневники и Народного Ополчения, а также Карамышевскую набережную.