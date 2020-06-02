Пандемия показала необходимость развивать цифровую инфраструктуру – Собянин

02 июня, 22:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Пандемия коронавируса показала необходимость развития цифровой инфраструктуры и бесконтактных технологий. Об этом Сергей Собянин написал во "ВКонтакте" по итогам международного онлайн-саммита мэров городов мира "Вместе мы выстоим. Города против COVID-19".
"Когда лондонский градоначальник сказал, что всегда хотел быть мэром, который строит мосты, а не стены, я понял, что в эти дни мы все переживаем похожие эмоции. Действительно, коллеги говорили примерно об одном и том же", – отметил мэр.
Он призвал привыкать к новой реальности и обратил внимание на то, что развитие пандемии во многом зависит от поведения жителей: как они соблюдают социальную дистанцию, носят средства индивидуальной защиты.
Собянин также отметил, что пандемия является поводом по-новому взглянуть на систему здравоохранения и ее потребности.
В ходе онлайн-саммита мэров городов мира Собянин рассказал, что Медицинские мощности, развернутые в Москве для борьбы с коронавирусом, были использованы лишь наполовину.
По его словам, благодаря достаточно жестким принятым санитарным мерам удалось почти на месяц отсрочить пиковые значения заболеваний по сравнению со многими городами.
Собянин также отметил, что Москва может получить первые партии вакцины от коронавируса уже осенью. Сейчас в РФ разрабатываются около трех вакцин.
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