Более 13 тысяч молодых предпринимателей работают в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин рассказал, что в Москве работают более 13 тысяч предпринимателей в возрасте до 25 лет. Об этом он написал в своем блоге, рассказывая об итогах форума "Молодой предприниматель".

Мэр назвал молодежный студенческий бизнес в Москве нормальным явлением. По его словам, 51 тысяча молодых людей являются учредителями различных коммерческих компаний.

Собянин напомнил, что город помогает молодым бизнесменам и привел в пример образовательные проекты московского правительства в этой сфере, среди которых бизнес-уикенды, семинары и мастерские, которые обучают 49 профессиям.

Форум "Молодой предприниматель Москвы" состоялся во Дворце спорта "Мегаспорт" 25 января, его гостями стали десять тысяч учащихся столичных вузов. Сергей Собянин выступил спикером на форуме.