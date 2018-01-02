Власти столицы увеличили выплаты ветеранам и минимальную пенсию

2 января, 18:59
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
С 1 января 2018 года в Москве увеличили размер минимальной пенсии, выплат ветеранам и сразу нескольких пособий. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".
"С 1 января 2018 года подняли на 3 тысячи рублей минимальную пенсию, в 2 раза – выплаты ветеранам, от двух до пяти раз –основные пособия многодетным и малообеспеченным семьям. Большинство получили их уже перед Новым годом. Это наиболее нуждающиеся в помощи города москвичи. После серьезных реформ и вложений в экономику у города появилась возможность больше расходовать на социальную поддержку без ущерба для развития", – написал он.
Кроме того, в Москве увеличилось количество получателей санаторно-курортного лечения с 120 до 200 тысяч человек. Людей, которым предоставляют льготы по оплате коммунальных услуг, также стало больше.
Ранее сообщалось, что власти столицы выделят 430 миллиардов рублей на социальную поддержку в 2018 году. Увеличение этих расходов в два раза опережает рост по другим статьям. Часть средств пойдет на повышение зарплат работникам соцсферы.
Городской социальный стандарт пенсии составит 17,5 тысяч рублей, минимальный размер увеличат на три тысячи рублей. Прибавку получат почти 1,4 миллиона жителей столицы.
Ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий вырастут более чем в два раза. Увеличатся и городские пособия участникам обороны Москвы.
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