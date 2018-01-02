Фестивали приносят около 60 млрд рублей в бюджет города – Собянин

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Вложения столицы в благоустройство улиц, площадей, а также проведение различных городских фестивалей полностью окупаются, заявил Сергей Собянин в интервью телеканалам Москва 24 и ТВЦ.

"Мы можем рассматривать фестивали как один из самых эффективных инвестиционных проектов города", – сказал он.

Мэр также отметил, что проведение уличных фестивалей развивает событийный туризм в Москве, повышает активность горожан, а бюджет города дополнительно получает доход около 60 миллиардов рублей.

Кроме того, Сергей Собянин отметил, что товарооборот магазинов и предприятий общепита на благоустроенных улицах возрастает на 20–30 процентов.

"Большое количество фестивалей генерирует поток туристов, который измеряется уже не миллионами, а десятками миллионов человек", – отметил мэр.