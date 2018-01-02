Фестивали приносят около 60 млрд рублей в бюджет города – Собянин

2 января, 13:59
Фото: ТАСС/Стоян Васев
Вложения столицы в благоустройство улиц, площадей, а также проведение различных городских фестивалей полностью окупаются, заявил Сергей Собянин в интервью телеканалам Москва 24 и ТВЦ.
"Мы можем рассматривать фестивали как один из самых эффективных инвестиционных проектов города", – сказал он.
Мэр также отметил, что проведение уличных фестивалей развивает событийный туризм в Москве, повышает активность горожан, а бюджет города дополнительно получает доход около 60 миллиардов рублей.
Кроме того, Сергей Собянин отметил, что товарооборот магазинов и предприятий общепита на благоустроенных улицах возрастает на 20–30 процентов.
"Большое количество фестивалей генерирует поток туристов, который измеряется уже не миллионами, а десятками миллионов человек", – отметил мэр.
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