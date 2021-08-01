Москва пригласит архитекторов разных стран для создания уникальных мостов

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Москва пригласит российских и зарубежных архитекторов для создания уникальных мостов через Москву-реку, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы раньше строили мосты, утилитарно подходя к их конструкции. Ну, мост и мост. Но, по большому счету, такого рода сооружения сами по себе имеют архитектурную значимость. От его вида, от его дизайна, от его уникальности во многом формируется городская среда", – сказал он.

Мэр отметил, что по этой причине власти переосмыслили подходы к строительству подобных сооружений. По его словам, архитекторы создадут не просто мостовые сооружения, но и уникальные градостроительные объекты.

Ранее сообщалось, что архитекторы получат гранты на проекты автомобильных и пешеходных мостов через Москву-реку. Расходовать гранты можно на оплату труда специалистов, в том числе привлеченных на основании договора о создании консорциума, задействованных в реализации проекта, и на оплату услуг сторонних организаций в рамках реализации проекта. Также в период реализации проекта на выделенные городом средства можно арендовать помещения и необходимое оборудование.

От победителей требуется разработать архитектурно-градостроительные концепции для возведения семи мостов через Москву-реку. При этом три моста должны быть автомобильными.

Один из них должен появиться в створе улицы Мясищева и связать Филевскую и Мнёвниковскую поймы. Другому также предстоит связать Филевскую и Мнёвниковскую поймы, он будет расположен в створе Новозаводской улицы. Третий мост планируется возвести в створе Берегового проезда. Он свяжет районы Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники.

