01 февраля 2018, 18:54
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Северный речной вокзал отреставрируют. Работы начнутся уже в этом году, сообщил Сергей Собянин в прямом эфире радио "Комсомольская правда".
"Мы в прошлом году забрали этот объект из федеральной собственности, в этом году мы проведем противоаварийные работы, чтобы спасти здание. Сделаем проект реконструкции парка, который прилегает к речному вокзалу, причальные стенки приведем в порядок и в течение двух–трех лет отреставрируем тщательным образом этот удивительный, красивый объект", – сказал мэр.
По его словам, этот вокзал должен функционировать по своему главному назначению. В результате эта территория станет одним из любимых мест москвичей, добавил мэр.
Ранее Сергей Собянин объявил, что программа "Моя улица" в столице окончена. В дальнейшем власти города также продолжат заниматься благоустройством. Дополнительные доходы от реализации программы в Москве в 2017 году составили около 62 миллиардов рублей, в 2018 – составят примерно 80 миллиардов рублей.
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