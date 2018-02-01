Парк с трассами для мотокросса и картинга откроется в Печатниках в 2018 году

01 февраля 2018, 12:08
Фото: depositphotos/mikdam
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового городского парка в районе Печатники на юго-востоке столицы. Парк появится на месте бывшей несанкционированной свалки бытовых отходов.
"Мы весной приступим к строительству спортивного парка. Здесь будет трасса мотокросса, картинга, дрифта и по вашей просьбе сделаем обустроенную набережную, спортивные детские площадки. Нам нужно по плану в сентябре-октябре запустить парк. К осени все работы по созданию спортивных объектов должны быть закончены", – сказал Собянин.
Второй этап рекультивации этой территории начнется весной. Это будет строительство парка технических видов спорта и прогулочной зоны у Москвы-реки.
"Несколько лет назад о создании парка в этом месте не могло быть речи. Неприятный запах от Курьяновских очистных сооружений отпугнул бы людей. Но сегодня реконструкция очистных сооружений практически завершена. Запах от канализации исчез почти полностью и теперь здесь можно и гулять, и заниматься спортом", – подчеркнул Сергей Собянин.
12 июля 2016 года правительство Москвы приняло распоряжение о ликвидации незаконной свалки в Печатниках. В настоящее время на объекте задействовано 227 человек и 515 единиц техники, включая 455 самосвалов, 24 экскаватора, 11 бульдозеров, 20 буровых установок, 1 каток, 2 погрузчика, 1 кран, 1 манипулятор. По окончании этих работ весной 2018 года правительство Москвы приступит к созданию на месте бывшей свалки и прилегающих территориях нового городского парка.
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