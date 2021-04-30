Вакцинация от COVID-19 в Москве продолжится в майские праздники в обычном режиме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вакцинация населения от COVID-19 в Москве будет организована в обычном режиме, несмотря на длинные майские выходные. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Сделать прививку в местах работы выездных бригад можно будет без каких-либо ограничений. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования при его наличии.
Также выездные бригады продолжают работать во многих торговых центрах на выездах из Москвы, чтобы горожане могли сделать прививку во время своей поездки за город.
Москвичи могут вакцинироваться в торгово-развлекательных центрах "Саларис", "Калейдоскоп", "Океания", "Город", а также в торговом центре "Л-153", в торгово-развлекательном комплексе "Европолис" и в магазине "Леруа Мерлен" в торговом центре "Косино Парк".
Кроме того, бригады работают и в некоторых супермаркетах города. Например, в "Ашан Алтуфьево" и "Атак Шоссе энтузиастов".
Для обращения не нужно предварительной регистрации, прививку можно сделать в любое удобное время, выбрав наиболее удобное место с 08:00 до 20:00.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о напряженной ситуации с COVID-19 в Москве. По информации специалистов, показатели заболеваемости в столице превышают среднероссийские значения.
Москвичам рекомендовали в целях личной безопасности провести предстоящие праздники дома и ограничить посещение массовых мероприятий.
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