В Казахстане анонсировали соглашение с РФ о паспортах вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минздрав Казахстана получил на согласование проект соглашения с Россией о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19. В ближайшее время ожидается подписание соглашения, сообщила заместитель главы министерства, главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова.
"Мы пришли к договоренности, что будет соглашение между Казахстаном и РФ. Сейчас этот проект соглашения пришел уже к нам на согласование", – приводит ее слова ТАСС.
Есмагамбетова подчеркнула, что это отработанный проект соглашения, поэтому остаются только формальности.
Ранее директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник сообщил, что министерства здравоохранения России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации.
Он напомнил, что в конце прошлого года в Караганде началось производство препарата "Спутник V". Также были получены положительные результаты исследования препарата.
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