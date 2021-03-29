Более 400 единиц современной медтехники приобрели для столичных онкоцентров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Для московских центров амбулаторной онкологической помощи и многопрофильных онкологических центров город приобрел 415 единиц медицинской техники. Закупки осуществлялись по контрактам жизненного цикла, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Установка самого современного оборудования позволит повысить качество диагностики и лечения онкозаболеваний, а уникальная технология закупок гарантирует бесперебойную работу диагностических аппаратов, потому что производитель обеспечивает сервис на весь срок эксплуатации", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, техника поступит в медучреждения в период с 2021 по 2023 год. В онкоцентры доставят новые КТ, МРТ, маммографы, рентгенодиагностические аппараты, аппараты УЗИ и эндоскопическое оборудование.
По контрактам жизненного цикла, поставщик обязан обеспечивать работоспособность медтехники от момента установки до конца гарантии.
Ранее Ракова рассказала, что Москва закупила свыше шести тысяч единиц медицинского оборудования, включая более 1,5 тысячи единиц тяжелой медтехники. Она уточнила, что механизм контрактов жизненного цикла позволяет гарантировать бесперебойную работу и обслуживание оборудования поставщиком в течение 7–10 лет по одному договору.
В рамках поставки на 2020–2023 годы столица закупила более 4,6 тысячи единиц сложного высокотехнологичного медоборудования: 41 ангиограф, 132 аппарата для КТ, 101 аппарат для МРТ, 2926 аппаратов УЗИ, 193 рентгенографических аппарата типа U-дуга, рентгенодиагностические аппараты, маммографы, эндоскопическое оборудование и другую технику.
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