Объявивший голодовку режиссер Сенцов согласился на поддерживающую терапию

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Объявивший голодовку украинский режиссер Олег Сенцов начал получать поддерживающую терапию в исправительной колонии города Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас Сенцов находится под наблюдением медиков. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

В управлении ФСИН по ЯНАО отметили, что за время отказа от приема пищи его здоровье в целом не ухудшилось. Кроме того, с ним постоянно ведут беседы о негативных последствиях голодания для организма.

По версии обвинения, Сенцов вместе с сообщниками пытался устроить теракты в Крыму после присоединения полуострова к России. Правоохранительные органы также подозревают его в подготовке взрыва памятника Ленину и теракта у "Вечного огня" на 9 мая. За это Сенцова приговорили к 20 годам заключения.

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