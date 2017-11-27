Хирурги в КНР впервые имплантировали сустав с использованием 3D-печати

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Китайские хирурги впервые в мире успешно имплантировали пациенту коленный сустав из тантала, напечатанный на 3D-принтере. Операция проводилась в больнице города Чунцин на юго-западе Китая, сообщает Центральное телевидение КНР.

Пациентом с 3D-суставом стал 84-летний Чжан Цзиньгуй, передает РИА Новости, уточнив, что на следующий день после операции мужчина смог двигать ногой.

Отмечается, что в последнее время напечатанные на 3D-принтере индивидуальные протезы вошли в число главных трендов в области имплантологии, так как они снижают угрозу послеоперационных инфекций и упрощают саму операцию.

По словам специалистов, протезы коленных суставов обычно делают из титанового сплава, а протезы из тантала имеют слишком высокую температуру плавления, что затрудняет их массовое производство на большинстве современных 3D-принтеров. Тем не менее, как подчеркивают врачи, индивидуальные импланты из тантала обладают большей плотностью и устойчивостью.

Операция с коленным суставом − уже не первая, которую провели в Китае с использованием напечатанных на 3D-принтере имплантов. В ноябре хирургам шанхайской клиники удалось заменить пациенту четвертый шейный позвонок на 3D-протез.

Ранее сообщалось, что в Китае хирурги впервые успешно пересадили голову человека. Операцию провела команда врачей Медицинского университета Харбина. В тот раз голову пересаживали на труп, однако, итальянский хирург Серджио Канаверо заявил, что впоследствии планирует провести операцию и на живом человеке.