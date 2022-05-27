Москва 24 покажет пресс-конференцию академика РАН Геннадия Онищенко

Фото: Москва 24/Александр Авилов

30 мая в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция академика Российской академии наук, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко.

В ходе мероприятия будут даны рекомендации по организации и проведению летних отпусков и школьных каникул в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в стране и за рубежом.

Геннадий Онищенко расскажет о вакцинации от COVID-19, возможном росте заболеваемости к осени и ответит на вопросы, касающиеся оспы обезьян.

Смотрите прямую трансляцию 30 мая в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.