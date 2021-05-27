Малышева назвала три неочевидных симптома проблем с печенью

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Есть три неочевидных симптома, которые могут свидетельствовать о проблемах с печенью. Об этом врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире Первого канала.
Один из симптомов – гинекомастия, или увеличение груди у мужчин. Врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин пояснил, что функция печени – выведение из организма токсинов, но если с этим органом проблемы, у мужчин накапливается гормон эстроген, который приводит к проявлению женских черт.
Еще одним поводом обратиться к специалисту Малышева назвала беспричинное появление небольших синяков. Печень производит белки, отвечающие за свертываемость крови, но если есть какие-то нарушения, достаточно минимального физического воздействия, чтобы образовалась гематома.
Также телеведущая порекомендовала обращать внимание на цвет ладоней. Красный оттенок может свидетельствовать о повышенном содержании половых гормонов.
Она подчеркнула, что при любом из этих симптомов необходимо сделать УЗИ печени, а также сдать анализы на ферменты.
Ранее Малышева перечислила три основных продукта для профилактики дефицита йода. Она рекомендовала включить в рацион ламинарию, вакаме и фейхоа.
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