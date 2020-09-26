На центр Гамалеи были хакерские атаки во время разработки вакцины "Спутник V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На центр Гамалеи были хакерские атаки несколько месяцев назад, когда шла разработка вакцины от COVID-19, сообщил директор центра Александр Гинцбург на телеканале "Россия 1".

Связаны ли эти атаки именно с вакциной Гинцбург уточнить не смог, поскольку, по его словам, он "не специалист по IT-технологиям".

"Поэтому не берусь профессионально судить о цели этих атак, но на компьютеры наших разработчиков действительно были предприняты попытки взлома", – подчеркнул он.

Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

Пробные партии вакцины "Спутник V" уже доставили всем регионам России. Все препараты имеют цифровую маркировку.