Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку выписали из больницы

10:50
Фото: Москва 24
Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в столице, сообщил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Девочка вышла из больницы в сопровождении своей мамы, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, своего лечащего врача и президента НИИ Леонида Рошаля. Девочка улыбалась, с интересом рассматривала журналистов и бегала между установленными видеокамерами.
"Мы обошлись минимальными потерями. Сейчас она социально абсолютно адаптирована, активна. Мы ее не бросаем. У нее еще впереди много чего должно быть – вопросы протезирования, возможно, вопросы повторной операции", – приводит его слова Агентство "Москва".
Рошаль отметил, что специалисты НИИ могут дать рекомендации врачам из Ингушетии, чтобы они продолжили лечение.
Семилетнего ребенка привезли из Ингушетии в Москву 5 июля в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, множественными повреждениями кожных покровов туловища, массивным ожогом ягодиц, с признаками интоксикации и высокими показателями маркеров воспаления.
У девочки диагностировали старые переломы ребер, обеих рук, компрессионные переломы отдельных позвонков и врожденный вывих левого тазобедренного сустава. В медучреждении пострадавшей провели ампутацию части руки.
Отмечалось, что ее якобы избивали в семье. Возбуждено уголовное дело. По подозрению в жестоком обращении с девочкой задержали и заключили под стражу ее тетю.
Мать девочки не будут лишать родительских прав. Общественные организации уже начали искать жилье для девочки и ее мамы.
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