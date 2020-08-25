Депздрав Москвы рекомендовал аптекам создать к осени резерв лекарств от ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Департамент здравоохранения Москвы рекомендовал аптекам создать к осени резерв лекарственных препаратов от ОРВИ, антисептиков и средств индивидуальной защиты. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Рекомендации в целях подготовки к осенне-зимнему эпидемиологическому сезону относятся в том числе к частным аптекам.
Отмечается, что такое информирование является стандартным и проводится каждый год. Его цель – избежать возможного дефицита лекарств и других медицински изделий.
Сергей Собянин ранее сообщил, что вакцинация от сезонных заболеваний начнется в столице 1 сентября. Мэр напомнил, что в прошлом году было привито около семи миллионов москвичей. Он отметил, что в этом году объем вакцинации надо повторить и сделать его раньше, поскольку должен быть период времени, когда вакцина должна сработать.
Президент России Владимир Путин порекомендовал властям регионов обеспечить вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей. Глава государства подчеркнул, что прививки следует поставить не менее чем 60% населения, причем дополнительно важно вакцинировать до 75% людей из группы риска по заболеваниям.
В Роспотребнадзоре рассказали, почему важно прививаться предстоящей осенью
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