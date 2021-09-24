Врач рассказала о результатах обследования перенесших COVID-19 людей

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В онкологическом диспансере в Липецке у четверти обследуемых, которые перенесли COVID-19, выявили рубцы в бронхах, рассказала врач-эндоскопист диспансера Наталья Кукушкина. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что других заболеваний, которые могли бы вызвать подобные изменения, у пациентов не было.

"У более чем 50% обследуемых была выявлена только бледная слизистая, почти у 25% пациентов выявлены рубцы, у почти 15% обнаружена микроангиопатия", – сказала Кукушкина.

Врач добавила, что, как правило, изменения были в виде тонких белесоватых рубцов, но у некоторых пациентов наблюдались и стойкие фиброзные изменения.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что коронавирус системно воздействует на организм и ослабляет его, поэтому вполне возможно, что сразу после COVID-19 другие инфекционные болезни будут протекать тяжелее.

По ее словам, ключевую роль в данном случае может играть степень поражения легких, а также время, которое прошло между двумя случаями заражения например коронавирусом и гриппом. В то же время Ярцева отметила, что достоверных данных о том, что люди, переболевшие коронавирусом, тяжелее переносят другие инфекции, пока нет.

