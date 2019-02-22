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10:09

Боль в шее и спине назвали признаком опасного заболевания

медицина наука

10:09

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Фото: depositphotos/ AndrewLozovyi

Боль, возникающая в спине и шее, может иметь связь с сахарным диабетом. К такому выводу пришли ученые из Сиднейского университета, сообщает "Вечерняя Москва".

Исследование показало, что больные диабетом люди имеют 35-процентный риск появления болей в спине и 24-процентный – болей в районе шеи. Кроме того, сахарный диабет второго типа и боль в пояснице тесно связаны с ожирением и отсутствием физической активности.

По данным специалистов, огромную роль в понижении риска заболеваний играют физическая активность и контроль веса.

Специалисты департамента здравоохранения Москвы развенчали известные мифы о сахарном диабете. Они заявили, что диабет нельзя вылечить полностью, а сахар не является главной причиной этого заболевания. Чрезмерное потребление сахара является одним их факторов риска развития болезни, но не его прямой причиной.

Люди привыкли, что сахарным диабетом 2-го типа страдают люди с ожирением, однако он может возникнуть и при нормальной массе тела. Считается, что пациенты с диабетом не могут употреблять продукты, содержащие углеводы. По словам специалистов, это не так. Люди с сахарным диабетом должны придерживаться принципов здорового питания, когда на долю углеводов приходится 50–55% от суточной калорийности пищи. Необходимо свести к минимуму употребление сахара, меда, джема и сладких напитков.

медицина наука

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