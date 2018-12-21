Российские ученые победят аллергию на кошек в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России специалисты разрабатывают вакцину для тех, кто страдает аллергией на кошек. Над вакциной работают специалисты Первого Московского государственного медицинского университета им. И. Сеченова совместно с коллегами из Венского университета, сообщил ректор Первого МГМУ им. И. Сеченова Петр Глыбочко.

"Сейчас находимся на этапе создания вакцины для профилактики и лечения аллергии на кошек. Работу планируем завершить к 2020 году", – приводит слова Глыбочко Агентство "Москва".

По его словам, в нынешнем году на базе Первого МГМУ им. И. Сеченова завершили создание Института трансляционной медицины.

Ранее сообщалось, что в России за последние пять лет сократилась заболеваемость аллергическим ринитом на 3,7%. Медики считают, что на уменьшение числа случаев аллергического ринита повлияли сразу несколько факторов. В их числе изменение погодных условий и замена высаживаемых в городе деревьев и кустарников.