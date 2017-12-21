В России создали безопасную для детей и беременных вакцину против гриппа

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В России создали безопасную для детей и беременных женщин вакцину против гриппа. Об этом сообщил руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Уйба.

"Наш научно-клинический центр подготовил и получил гриппозную вакцину. Это совершенно новая вакцина, эта вакцина практически 100 процентов безопасна. Мы ее можем применять и детям, и беременным", – передает Агентство "Москва".

Кроме того, по его словам, успешно прошел первый этап клинических исследований четырехвалентной вакцины от гриппа.

Также Уйба сообщил, что готов к клиническим испытаниям российский препарат для лечения гепатита С. Он подчеркнул, что доклинические испытания показали полную безопасность препарата.

Ранее сообщалось, что около 62,7 миллиона россиян прошли процедуру вакцинации от гриппа по состоянию на начало ноября. Это 43,4 процента от общего числа населения страны. Лидерами по охвату вакцинацией населения в регионе стали Республика Тыва, Краснодарский край, Пензенская область, Санкт-Петербург и Москва. В перечисленных субъектах привито порядка 47 процентов местных жителей.

В то же время стало известно, что заболеваемость гриппом в России начала снижаться. За первые семь месяцев 2017 года вирус подхватили на 37,8 процента россиян меньше, чем за тот же период в прошлом году. Это связано с легким штаммом вируса, улучшением качества вакцин и повышению ответственности населения.