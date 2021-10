В РФПИ заявили об участившихся в СМИ атаках на "Спутник V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В СМИ участились информационные атаки на "Спутник V", основанные на недостоверной информации от анонимных источников, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В фонде попросили представителей прессы не использовать в своих материалах информацию от анонимных источников и не устраивать атак на российскую вакцину, сообщает ТАСС.

Там подчеркнули, что число атак на "Спутник" возросло после того, как официальные исследования показали, что уже через пять месяцев эффективность вакцин мНРК против "Дельта"-варианта COVID-19 падает ниже 50%.

В то же время в The New England Journal of Medicine вышла статья, где говорится, что вакцины, основанные на платформе аденовирусного вектора человека, такие как "Спутник Лайт", через восемь месяцев демонстрируют в 10 раз более сильный иммунитет на уровне антител, чем вакцины мРНК.

Ранее стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V". Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что процедура продолжается и вступает в финальную стадию.

В ближайшее время группа инспекторов ВОЗ должна посетить Россию, чтобы собрать все нужные данные по вакцине.

Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата. Об этом 15 октября сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.