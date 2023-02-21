График работы медучреждений Москвы изменится в период праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московские медицинские учреждения в период праздничных выходных, посвященных Дню защитника Отечества, будут работать по измененному графику. Об этом сообщает столичный Депздрав.

"В период выходных и праздничных дней, связанных с празднованием Дня защитника Отечества, поликлиники, женские консультации и аптеки департамента здравоохранения Москвы перейдут на особый график работы", – следует из сообщения.

Взрослые поликлиники 23, 24 и 26 февраля будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00, 25 февраля – с 09:00 до 18:00. Отделения помощи на дому будут работать с 23 по 26 февраля с 09:00 до 18:00.

Работа кабинетов ОРВИ будет организована 23, 24 и 26 февраля с 09:00 до 16:00, 25 февраля – с 09:00 до 18:00.

Травмпункты с 23 по 26 февраля будут функционировать в часы работы поликлиник, круглосуточные пункты продолжат работу в прежнем режиме.

Детские поликлиники будут работать 25 февраля с 09:00 до 15:00, кабинеты ОРВИ – с 23 по 26 февраля с 09:00 до 15:00.

Ознакомиться с подробной информацией о графике работы столичных медучреждений в период праздничных выходных можно на сайте столичного Депздрава.

Ранее сообщалось, что Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Музей ВДНХ будут принимать посетителей в обычном режиме в выходные с 23 по 26 февраля. При этом праздничный график посещений будет установлен в Третьяковской галерее.



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