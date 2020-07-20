Врачи в Подмосковье вылечили младенца, выпившего химическое средство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Врачи Ступинской областной клинической больницы сумели вылечить годовалого ребенка, который выпил средство для чистки кухонных плит. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Мальчик выпил жидкость с высоким содержанием щелочи. [...] В результате ребенок получил ожог губ и ротоглотки. Сначала ему было больно есть и пить, но после обезболивающего малыш смог снова принимать пищу, разумеется, нетвердую, некислую", – рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
В ведомстве также отметили, что сразу после происшествия и принятых мер снизилась припухлость гортани и уменьшилось покраснение. Младенцу прописаны обволакивающие препараты и детские антисептики.
Врачи оценивают состояние ребенка как стабильное, однако ему предстоит пройти еще несколько этапов диагностики на предмет поражения почек, печени и кишечника.
В мае специалисты детской больницы № 9 имени Сперанского в Москве вылечили трехлетнего ребенка, который съел гранулы для прочистки труб, приняв их за конфеты. Врачи отметили, что первую помощь ребенку грамотно оказала мать.
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