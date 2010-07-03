Столичную скорую помощь назвали одной из самых быстрых в мире

Московскую скорую помощь можно назвать самой быстрой в Европе и одной из самых оперативных в мире. Такое заявление сделал руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
В среднем фельдшеры приезжают на место ДТП за восемь минут. А эвакуация пациента от дома до больницы занимает 50 минут. Для сравнения: в Париже это же действие длится до полутора часов.
Хрипун добавил, что в ближайшие два года в городе обновят оснащение автомобилей Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.
"К концу 2020 года мы обновим около тысячи единиц медицинской техники. Это дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, а также мобильные системы для реанимации, интенсивной терапии и транспортировки новорожденных", – пояснил глава ведомства.
Он уточнил, что всего на станции ежедневно находится более тысячи машин. В них есть все для спасения пациентов. А реанимационные бригады дополнительно оснащены оборудованием для автоматического массажа грудной клетки при остановке сердца – системой "Автопульс".
Помимо этого, все процессы приема и обработки вызовов полностью автоматизированы. У фельдшеров есть планшеты, подключенные к ЕМИАС. Поэтому уже в пути медики видят данные электронной карты.
Система "Стационар" подсказывает врачам, где есть свободные операционные. Ко всему прочему, у медиков есть связь с сотрудниками единого городского диспетчерского центра, принимающего до 15 тысяч обращений ежедневно.
В городе работают 1020 бригад, готовых оперативно прийти на помощь. Из них 899 – это бригады общего профиля. При этом среднее время ответа диспетчера составляет пять секунд.
Ранее стало известно об открытии отремонтированного операционного блока в городской клинической больнице №17. Помещения оборудовали современными лапароскопическими стойками c 3D-визуализацией.
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