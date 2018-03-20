Виагра снижает риск развития онкологии − ученые

Фото: ТАСС/PA Images/PIXSEL/FA bobo/Julian Behal

Медики из США пришли к выводу, что ежедневный прием небольших доз силденафила, известного под коммерческим названием "Виагра", снижает риск развития колоректального рака. Результаты исследований были опубликованы в журнале Cancer Prevention Research, передает "Мир 24".

Чтобы выяснить пользу виагры в борьбе с онкозаболеваниями, ученые провели эксперимент на мышах. Генетически предрасположенным к данному виду опухолей грызунам подмешивали препарат в питьевую воду.

Как пояснил исследователь Даррен Браунинг, виагра вдвое сокращает количество полипов в кишечнике, а ведь именно они приводят к образованию опухоли. Он отметил, что в дальнейшем медики проведут клиническое испытание препарата, чтобы затем можно было рекомендовать его как профилактическое средство от рака толстой кишки.

Известно, что виагра обладает способностью расслаблять гладкую мускулатуру вокруг кровеносных сосудов, что облегчает их наполнение кровью. В то же время механизм действия препарата на полипы кишечника пока не изучен в достаточной степени. Специалисты полагают, что в этом случае виагра препятствует избыточной пролиферации клеток кишечника и активизирует процесс естественного устранения аномальных клеток.