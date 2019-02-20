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11:37

Первую операцию по стентированию сонной артерии провели в Дмитрове

медицина

11:37

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врачи из подмосковного Дмитрова сумели предотвратить развитие инсульта у пациента, расширив его сонную артерию. Операция по установке специального стента в пораженный участок сосуда была проведена впервые, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на региональный Минздрав.

В ведомстве уточнили, что страдавший от сильных головных болей, головокружения и ухудшения памяти мужчина обратился в городскую больницу. Обследование выявило атеросклероз сосудов, нарушение мозгового кровообращения и сужение сонной артерии до 70%

Как отметил министр здравоохранения области Дмитрий Матвеев, перечисленные заболевания повышают риск развития инсульта. Спасти пациента помогла установка каркаса, расширившего артерию.

"В результате наладилось кровоснабжение головного мозга, самочувствие пациента улучшилось", – отметил глава министерства, подчеркнув, что сейчас пациент остается под наблюдением медиков.

В начале февраля столичные врачи удалили из кишечника девочки 400-граммовый комок волос. Он образовался оттого, что ребенок регулярно жевал свои волосы.

медицина

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