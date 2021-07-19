Вирусолог перечислил новые симптомы у болеющих COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пациенты с коронавирусом стали чаще жаловаться на проблемы с желудочно-кишечным трактом, рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов. Об этом сообщает газета "Известия".
При этом, по его словам, проблемы с нарушением обоняния стали встречаться реже.
"Произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. Отмечают меньшее число людей, у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы", – рассказал Нетесов.
Специалист подчеркнул, что это произошло из-за изменения у вируса строения рецептор-связывающего домена S-белка, а также из-за его взаимодействия с клетками – он стал лучше с ними связываться.
"Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов", – добавил вирусолог.
Глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов ранее рассказал, что менее заразные разновидности коронавируса постепенно вытесняются более заразными штаммами, однако тяжесть течения болезни при этом не прогрессирует. Он пояснил, что усиление заразности для вируса является увеличением уровня его эффективности.
Специалисты рассказал о "длинном ковиде"
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