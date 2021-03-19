Вирусолог заявил, что мир впервые столкнулся с эпидемическим сезоном без гриппа

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Вероятность эпидемии гриппа в этом сезоне и подъема заболеваемости в конце весны – летом очень мала, сообщила замдиректора по научной работе, заведующая отделом этиологии и эпидемиологии НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко.

Она напомнила, что обычно подъем заболеваемости гриппом начинается в конце декабря, эпидемический сезон заканчивается или идет на спад в конце марта – начале апреля.

"В этом сезоне нам осталось две недели до апреля. Если в них ничего не поменяется, то мы не ожидаем, что в этом эпидемическом сезоне мы еще увидим циркуляцию вируса. Это возможно только при появлении принципиально новых антигенов гриппа, но такое маловероятно", – цитирует Даниленко "Интерфакс".

Специалист усомнилась и в возможности позднего эпидемического сезона по гриппу. Она подчеркнула, что за последние полвека были сезоны, когда заболеваемость гриппом не превышала эпидемический порог, но ситуация касалась отдельной страны.

Даниленко назвала редким событием запоздавшие эпидемии гриппа. К примеру, в 2009 году поздний эпидемический сезон был связан с первой пандемией свиного гриппа H1N1. Вирусолог заметила, что это был принципиально новый возбудитель и пик пандемии пришелся на абсолютно нетипичное время: конец весны – начало лета.

"Тогда была обычная сезонная эпидемия, и вдруг где-то в конце февраля стали регистрировать непонятные вспышки заболевания: сначала в Мексике, потом в США. Стало понятно, что по миру распространяется абсолютно новый возбудитель. Эпидсезон в странах северного полушария должен был идти к концу, но во многих странах Европы начался подъем, обусловленный новым вирусом", – заявила вирусолог.

Специалист отметила, что это повторяло то, что сейчас происходит с COVID-19. Практически полное отсутствие вируса гриппа в этом сезоне она назвала уникальным явлением.

"Если проанализировать ситуацию, которая происходит сейчас, не только в России, но и в странах Европы и в глобальном масштабе, то можно смело утверждать, что такого не было за всю историю наблюдения за гриппом, то есть с 40-х годов прошлого века. Это ситуация уникальная, и за ней очень интересно наблюдать. Причины такой ситуации – сложный вопрос, но, конечно, она связана с коронавирусом", – заключила она.

Ранее сообщалось, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидемического порога на 66%. С 8 по 14 марта эпидситуация по гриппу и ОРВИ в столице соответствовала сезону. При этом в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость среди лиц старше 15 лет снизилась на 2,6%.