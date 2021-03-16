Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидемического порога на 66%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
С 8 по 14 марта эпидситуация по гриппу и ОРВИ в столице соответствовала сезону. При этом в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость среди лиц старше 15 лет снизилась на 2,6%.
"Показатели заболеваемости по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями среди совокупного населения ниже на 66,0%; среди детей 0–2 года – на 81,8%; среди детей 3–6 лет – на 84,9%; среди детей 7–14 лет – на 85,7%; среди взрослого населения – на 36,2%", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что не все вызывающие респираторные заболевания вирусы являются гриппозными.
Ранее профессор МГУ, вирусолог Алексей Аграновский допустил новый подъем заболеваемости COVID-19 в России. При этом он добавил, что новая волна будет не такой значительной, как предыдущая, из-за возросшего уровня иммунитета населения.
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