Московские хирурги первыми в России прооперировали пациентку с редким видом тахикардии

Кардиохирурги московской больницы имени Буянова первыми в России провели уникальную операцию на сердце – видеоассистированную симпатэктомию. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун в ходе Московского урбанистического форума.

"Взрослому человеку симпатэктомия при таком диагнозе была выполнена в России впервые. Ранее операции по устранению данной патологии делали только детям. После симпатэктомии на сердце число приступов сокращается на 85–90 процентов", – рассказал он.

20-летняя пациентка страдала наследственным нарушением сердечного ритма. Оно является причиной частых приступов аритмии, поэтому больные должны пожизненно находиться на терапии, стабилизирующей работу сердца. Сейчас девушку уже выписали из больницы, восстановительный период протекает без осложнений.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, операция проводилась под руководством доктора медицинских наук, профессора, кардиохирурга больницы имени В.М. Буянова Сергея Термосесова. Весь процесс был записан на видео.

Хрипун отметил, что малоинвазивные технологии, операции с применением видеоэндоскопической техники – одно из наиболее активно развивающихся направлений хирургии в городской системе здравоохранения.

Руководитель департамента также сообщил, что благодаря созданию "инфарктной сети" смертность от острого инфаркта миокарда в Москве сократилась в два раза.

В столице также сформировали "акушерскую сеть" и работают над формированием "онкологической сети". В "инфарктную сеть" входят сосудистые центры, которые оказывают экстренную помощь пациентам.

В настоящий момент в кабинетах вторичной профилактики инфарктов миокарда и кардиоэмболических инсультов, которые были открыты в столице на базе городских поликлиник, наблюдаются более 33 тысяч горожан.