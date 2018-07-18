Московские хирурги первыми в России прооперировали пациентку с редким видом тахикардии

Кардиохирурги московской больницы имени Буянова первыми в России провели уникальную операцию на сердце – видеоассистированную симпатэктомию. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун в ходе Московского урбанистического форума.
"Взрослому человеку симпатэктомия при таком диагнозе была выполнена в России впервые. Ранее операции по устранению данной патологии делали только детям. После симпатэктомии на сердце число приступов сокращается на 85–90 процентов", – рассказал он.
20-летняя пациентка страдала наследственным нарушением сердечного ритма. Оно является причиной частых приступов аритмии, поэтому больные должны пожизненно находиться на терапии, стабилизирующей работу сердца. Сейчас девушку уже выписали из больницы, восстановительный период протекает без осложнений.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, операция проводилась под руководством доктора медицинских наук, профессора, кардиохирурга больницы имени В.М. Буянова Сергея Термосесова. Весь процесс был записан на видео.
Хрипун отметил, что малоинвазивные технологии, операции с применением видеоэндоскопической техники – одно из наиболее активно развивающихся направлений хирургии в городской системе здравоохранения.
Руководитель департамента также сообщил, что благодаря созданию "инфарктной сети" смертность от острого инфаркта миокарда в Москве сократилась в два раза.
В столице также сформировали "акушерскую сеть" и работают над формированием "онкологической сети". В "инфарктную сеть" входят сосудистые центры, которые оказывают экстренную помощь пациентам.
В настоящий момент в кабинетах вторичной профилактики инфарктов миокарда и кардиоэмболических инсультов, которые были открыты в столице на базе городских поликлиник, наблюдаются более 33 тысяч горожан.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: