Голикова рассказала, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что переболевшим коронавирусом нужно проходить вакцинацию не ранее, чем через полгода после выздоровления.
"Мы в процессе изучения всех материалов, которыми сегодня располагаем, пришли к выводу о том, что вакцинацию граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию в зависимости от сроков перенесенного заболевания, нужно проводить не ранее чем через шесть месяцев после выздоровления", – пояснила она.
По ее словам, привитые граждане должны проходить ревакцинация не ранее чем через 12 месяцев. В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации – через шесть месяцев.
Голикова также отметила, что факты заболевания COVID-19 после вакцинации носят единичный характер. В случае болезни привитые граждане переносят ее легко.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса обязательная вакцинация может быть введена в некоторых регионах РФ. Она уточнила, что с 18 июня обязательная вакцинация вводится в Туле. Она коснется горожан из групп риска.
Жители столицы выстроились в очередь на вакцинацию в павильон "Здоровая Москва"
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