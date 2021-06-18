Голикова рассказала, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19

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Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что переболевшим коронавирусом нужно проходить вакцинацию не ранее, чем через полгода после выздоровления.

"Мы в процессе изучения всех материалов, которыми сегодня располагаем, пришли к выводу о том, что вакцинацию граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию в зависимости от сроков перенесенного заболевания, нужно проводить не ранее чем через шесть месяцев после выздоровления", – пояснила она.

По ее словам, привитые граждане должны проходить ревакцинация не ранее чем через 12 месяцев. В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации – через шесть месяцев.

Голикова также отметила, что факты заболевания COVID-19 после вакцинации носят единичный характер. В случае болезни привитые граждане переносят ее легко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса обязательная вакцинация может быть введена в некоторых регионах РФ. Она уточнила, что с 18 июня обязательная вакцинация вводится в Туле. Она коснется горожан из групп риска.