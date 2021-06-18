Доктор Румянцев пригласил студенческий медотряд на практику в Москве

Фото: Анна Грибкова

Студенты-медики Российских студенческих отрядов (РСО) летом 2021 года будут работать в медицинских учреждениях юго-запада Москвы. Об этом договорились главный детский онколог-гематолог РФ, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев и руководитель московского отделения РСО Юлия Дрожжина.

"Мы готовы принять студентов-медиков РСО в учреждения, находящиеся в нашем Юго-Западном округе. Здесь мы можем найти все возможности для совместной работы", – сообщил Румянцев по итогам встречи с руководителем московского отделения РСО.

Он отметил, что студенты могут пройти практику в Центре имени Рогачева, Российской детской клинической больнице, а также в центре "Мать и дитя".

"В этом году мы начинаем работу медицинских отрядов РСО в Москве. Сегодня принято решение, что 10 наших студентов-медиков могут пройти практику в одном из медучреждений Юго-Западного округа. Мы заручились поддержкой Александра Григорьевича Румянцева и благодарны ему за наставничество и готовность принимать участие в жизни студотрядов", – сообщила Дрожжина.

От имени Российских студенческих отрядов Дрожжина поздравила главного детского онколога-гематолога Минздрава РФ Румянцева с наступающим профессиональным праздником – Днем медицинского работника.

"Я благодарен студентам за поздравления. Их готовность посвятить свою жизнь медицине, готовность прийти на помощь врачам медицинского кластера юго-западного округа достойна самого глубокого уважения. Со своей стороны мы готовы делиться опытом, наставлять и помогать в профессиональной деятельности", – отметил академик РАН.

Также студентам провели экскурсию по Центру имени Рогачева: они побывали в уникальной госпитальной школе "УчимЗнаем", донорском центре отделения трансфузиологии. Представители РСО сдали кровь в помощь детям.

Ранее Румянцев выступал за то, чтобы улучшить подготовку кадров медицинских вузов. Он предложил поднять оклады преподавателей и ординаторов, что могло бы привлечь квалифицированных специалистов к обучению. Это, по его мнению, станет возможным при двукратном увеличении финансирования сферы здравоохранения.

Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды" (РСО) – крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью около 100 тысяч молодых людей из 74 субъектов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.

Ранее доктор Румянцев встретился со студентами университета имени В. И. Пирогова. Доктор окончил этот университет с отличием, кроме того, он был председателем профкома. В рамках встречи молодые специалисты-медики задавали Румянцеву вопросы о его студенческой жизни, а также развитии карьеры.

Он вспомнил, как подрабатывал санитаром, помимо этого, исследовал способы лечения детей от рака.