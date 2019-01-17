Кассовые чеки признали опасными для здоровья

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Ученые из Университета Гранады обнаружили в составе термобумаги для печати кассовых чеков химическое вещество бисфенол А, вызывающее расстройство эндокринной системы, сообщает РИА Новости.

Исследователи изучили чеки в испанских, бразильских и французских магазинах. В Испании и Бразилии бисфенол А содержался более, чем в 90 процентах образцов, во Франции – примерно в половине. Содержание вещества превысило установленные Еврокомиссией нормы в 30-100 раз.

Ученые рекомендовали не допускать попадания чеков на продукты, не выкидывать их в мусорное ведро и не хранить в машине и кошельке.

Бисфенол А приводит к гормональным нарушениям и повышает риск развития онкологических болезней, бесплодия, аутизма и диабета.