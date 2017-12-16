Около 700 человек приняли участие в акции "Пульс города" в столице

Около 700 человек приняли участие в третьем этапе акции "Пульс города" в субботу, 16 декабря, в столице.

Врачи бесплатно консультировали горожан в семи специально установленных диагностических пунктах, которые разместились в городских парках. Акция проходила в "Зарядье", на ВДНХ в павильоне №64, Парке Горького, Парке Олимпийской деревни, "Сокольниках", "Кузьминках" и в Саду имени Баумана, передает телеканал Москва 24.

С 12:00 до 20:00 врачи осматривали москвичей и давали направление к специалистам при необходимости. Впервые помимо врачей общей практики в пунктах дежурили педиатры. Докторам помогал профессиональный медицинский совет, который в режиме онлайн давал рекомендации из студии телеканала Москва 24.

Во время акции на вопросы граждан отвечал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. У жителей столицы также была возможность обратиться к заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Леониду Печатникову и председателю московской Общественной палаты Константину Ремчукову.

Корреспонденты телеканала Москва 24 вели прямую трансляцию из мобильных медицинских пунктов. Подробнее о том, как проходила очередная акция "Пульс города", читайте в нашем материале.