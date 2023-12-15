Врачи Московского спинального центра сыграют в футбол со своими пациентами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Футбольный турнир между врачами Московского городского спинального нейрохирургического центра ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова и пациентами – олимпийскими чемпионами и ветеранами футбола СССР и России – пройдет 15 декабря. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что матч приурочен к 10-летнему юбилею медучреждения. Среди участников – спортсмены, прооперированные в спинальном центре по инновационной методике, которые успешно восстановились.

По словам Раковой, ранее профессиональные спортсмены, которые перенесли операцию, часто заканчивали свою карьеру. Но теперь с помощью современного подхода специалистов из спинального нейрохирургического центра пациенты возвращаются в большой спорт без ограничений и в короткие сроки – в течение 3–4 недель, сказала она, добавив, что по этому методу в медучреждении уже провели свыше 800 успешных операций.

Прямая трансляция матча доступна по ссылке.

В конце сентября этого года врачи Депздрава впервые в стране провели товарищеский матч по баскетболу с профессиональными игроками Единой Лиги ВТБ, мужской Суперлиги и женской Премьер-Лиги. Всех участников ранее прооперировали в Московском спинальном центре, после чего они полностью восстановились.

Московские нейрохирурги сыграли в баскетбол со своими пациентами