Две поликлиники введут в эксплуатацию в Сосенском в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Две поликлиники введут в эксплуатацию в поселении Сосенском (ТиНАО) в 2025 году, сейчас их строят частные инвесторы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Одна поликлиника будет рассчитана на 520 посещений, ее возведут недалеко от деревни Николо-Хованское. Вторая поликлиника – на 475 посещений в смену, уточнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что медучреждения строятся в жилых комплексах "Бунинские луга" и "Испанские кварталы". Бочкарев напомнил, что новые объекты здравоохранения, как и школы с детскими садами, вводят в эксплуатацию и передают на баланс столицы с полным набором необходимой мебели и оборудования.

На данный момент на объектах идут строительно-монтажные работы, устройство фасада, наружных инженерных сетей, монтаж ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, отопления. Специалисты возводят входные группы.

В поликлиниках будут созданы комфортные условия для медперсонала и пациентов, заверил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Кроме того, их укомплектуют новейшим оборудованием с учетом передовых технологий, в зданиях создадут безбарьерную среду. Прилегающие территории благоустроят. Также сформируют штат высококвалифицированных специалистов.

Ранее Сергей Собянин открыл центр женского здоровья и неонатальный центр. Они вошли в состав перинатального центра городской клинической больницы № 31 имени академика Савельевой.

До этого отмечалось, что с января этого года в столице ввели в эксплуатацию 16 медучреждений. Их общая площадь составляет 159,2 тысячи квадратных метров. Как уточнил глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев, объемы ввода таких объектов в Москве выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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