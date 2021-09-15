Попова заявила о создании в России теста для выявления вируса Нипах

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Российские ученые завершили разработку тест-системы для определения опасного вируса Нипах, который ранее был обнаружен в Индии, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Коллеги очень быстро сделали тест-систему. То есть сегодня мы можем различать вирус Нипах в случае его выявления или в случае выявления пациента с такими симптомами", – приводит ее слова ТАСС.

Ранее Попова отмечала, что разработка ПЦР-теста для выявления вируса Нипах осуществлялась неспешно, поскольку угроза распространения данной инфекции в России пока отсутствует.

В конце июня ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра. По оценке ВОЗ, данный вирус является одним из самых опасных в мире. Он передается людям, съевшим фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Ни лекарств, ни вакцины от такого вируса не существует, а уровень его летальности составляет от 40 до 75%.

В Индии было уже четыре вспышки этого заболевания – в 2001, 2007, 2018 и 2019 годах. По словам ученых, с марта 2020 года исследованы образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара. У них обнаружили РНК и антитела к вирусу Нипах.