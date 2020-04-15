Врач-пульмонолог опроверг мнение о росте числа инвалидов после коронавируса

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Завотделением терапии Первого МГМУ имени Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с Москвой 24 опроверг информацию о том, что пандемия коронавируса приведет к росту числа инвалидов из-за последствий болезни. По его мнению, для подавляющего большинства заболевших все закончится без серьезных осложнений.

Пальман заявил, что любая тяжелая воспалительная ситуация в легких может вызывать процессы рубцевания, но это не является обязательным условием. Врач сравнил это с ожогами, пояснив, что у некоторых людей даже не остается шрамов. По его словам, даже если заболевание приводит к фиброзу, рубцы могут и не остаться.

Пальман считает, что коронавирусное поражение легких ничем не отличается от других легочных заболеваний, соответственно, последствия могут быть аналогичными. "Действительно, там могут оставаться какие-то участки пневмофиброза", – заявил врач.





Александр Пальман завотделением терапии Первого МГМУ имени Сеченова, врач-пульмонолог В подавляющем большинстве случаев это не будет ситуация, которая приведет к росту числа инвалидов.

Эксперт уверен, что у большинства людей серьезных осложнений не будет. "Говорить о том, что коронавирус обязательно приведет к фиброзу, дыхательной недостаточности и инвалидности неправильно, за исключением тех людей, кому не повезло, у кого коронавирусная инфекция закончится печально. Остальные выздоровят, и подавляющее большинство из них будет дальше жить здоровой и счастливой жизнью", – считает Пальман.

Ранее сообщалось о возможности роста инвалидов после окончания пандемии COVID-19. По мнению экспертов, поражение легких при коронавирусе может вызвать фиброз, что в свою очередь приведет к дыхательной недостаточности, что является показателем для присвоения человеку инвалидности.

Стало известно, какую опасность несет в себе бессимптомное течение заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказал заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев. По словам специалиста, отсутствие симптомов заболевания не исключает возможности тяжелых осложнений.