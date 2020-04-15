В России после коронавируса может увеличиться число инвалидов – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество инвалидов в России может увеличиться после пандемии коронавируса, сообщает газета "Известия".

Это связано с тем, что у людей, переболевших пневмонией, вызванной COVID-19, в дальнейшем может развиться фиброз легких. В свою очередь, эта патология способствует формированию дыхательной недостаточности, которая в России является основанием для получения инвалидности.

Фиброз легких обычно развивается у тех, чья жизнеспособность поддерживалась искусственной вентиляцией легких или экстракорпоральной мембранной оксигенацией. В то же время специалисты готовы к такому сценарию и уже сейчас пытаются противостоять развитию фиброза введением плюрипотентных стволовых клеток.

Врач-пульмонолог Александр Карабиненко полагает, что получение инвалидности будет зависеть от степени поражения органов дыхания.

"Если большой объем легких поражен, то может потребоваться постоянная кислородная поддержка. Впрочем, у многих людей легкие могут компенсировать такие состояния", – отметил Карабиненко.

В то же время завкафедрой пульмонологии МГМУ имени Сеченова Сергей Авдеев отметил, что пока нет данных по потенциальному количеству таких патологий.

"На данный момент ни у нас, ни в других странах статистики по таким отдаленным последствиям перенесенного COVID-19 нет. Поэтому знать, сколько процентов людей будут иметь фиброз легких, а тем более инвалидность вследствие этого, мы не можем", – подчеркнул Авдеев.

Завлабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов же считает, что развитие фиброза после вирусной пневмонии – вполне вероятный сценарий развития событий. Он отметил, что при заражении коронавируса существует больше шансов формирования фиброза.

"SARS-CoV-2 атакует альвеолоциты, самую функциональную ткань легких. Как известно, именно в альвеолах происходит газообмен. И это, конечно, вдвойне опасно с точки зрения развития фиброза", – заметил Щелканов.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков согласен с высоким уровнем опасности, который представляет COVID-19 для развития подобной патологии. Однако в качестве причины такого сценария после заражения коронавирусом он выделяет новизну этой инфекции.

"SARS-CoV-2 вызывает обширное поражение потому, что это новый патоген, в отличие от вируса гриппа, к которому у людей уже выработались антитела", – подчеркнул Волчков.

Что касается приблизительных подсчетов потенциального прироста инвалидов, то доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Бабкина полагает, что процент пораженных дыхательной недостаточностью из-за коронавируса составит примерно 5-7% от общего числа инвалидов.

"Кроме того, после окончания основного курса лечения пациентам, перенесшим болезнь в тяжелой форме, будет проведен комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на минимизацию остаточных изменений в легких, что позволит еще уменьшить этот показатель", – отметила Бабкина.

За последние сутки в России зарегистрировали 3388 человек с положительными тестами на коронавирус. В Москве численность зараженных за прошедшие 24 часа составила 1774 человека. Таким образом, на территории РФ зафиксировали 24 490 случаев инфицирования COVID-19.