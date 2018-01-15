Четыре подстанции скорой помощи появятся в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре подстанции скорой медицинской помощи планируют ввести в эксплуатацию в Москве до конца 2018 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"В 2018 году мы планируем ввести в эксплуатацию четыре подстанции скорой медицинской помощи. Средства на их строительство предусмотрены Адресной инвестиционной программой Москвы на 2018–2020 годы", – цитирует его слова Агентство "Москва".

Бочкарев также отметил, что всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов здравоохранения, в том числе пять поликлиник, три больницы.

Новые подстанции появятся между улицей Промышленная, дом 4 и улицей Кантемировская, дом 59А (в промзоне "Котляково"), на улице Ленинская Слобода, владение 5 в районе Даниловский, в поселке Некрасовка, корпус 514 и на улице Летчика Бабушкина, дом 13а. Подчеркивается, что все они будут работать в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что с 2018 по 2020 год в эксплуатацию введут 40 объектов здравоохранения. Это 22 поликлиники, шесть больниц, шесть подстанций скорой медицинской помощи, один роддом и три инженерных объекта.