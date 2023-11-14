В Москве завершается отделка помещений диагностического центра с поликлиникой ГКБ № 64

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты завершают отделку помещений консультативно-диагностического центра с поликлиникой ГКБ № 64, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Учреждение рассчитано на 750 помещений в смену, оно откроется на улице Вавилова, доме 61.

"В настоящее время на площадке ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, завершается внутренняя чистовая отделка, полностью выполнена поставка медицинского оборудования (маммограф, ЦСО, рентгенографическая цифровая система), запланирована поставка МРТ, КТ", – заявил Загрутдинов.

По его словам, объект введут в эксплуатацию в 2023 году. Центр строят по новому московскому стандарту, отметил глава Депстроя. Специалисты оформят фасады здания пилонами и вертикальными ребристыми панелями из стеклофибробетона.

В поликлинике появятся зоны лучевой диагностики, приема анализов и инъекций, выдачи больничных листов, рецептов, а также аптека, кабинеты врачей. Кроме того, в учреждении предусмотрят помещения терапевтического отделения, отделения профилактики, зоны функциональной диагностики, эндоскопии, дневной стационар на 10 коек и многое другое.

Кабинеты, которые пациенты посещают наиболее часто, разместят на нижних этажах, а менее посещаемые – на верхних этажах здания. Для врачей и медсестер предусмотрят комфортные условия работы – под их потребности оборудуют комнаты отдыха и психологической разгрузки. Там специалисты смогут пообщаться друг с другом и перекусить. Кабинеты оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы.

Для пациентов будут созданы участки комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, диванами и креслами. Обновленная система навигации поможет быстро находить необходимый кабинет, поделился глава департамента.

В поликлинике также установят МРТ, КТ, маммографы, рентген-аппараты и флюорографы, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики и другое.

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