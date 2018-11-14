ФАС назвала условие возвращения на рынок жизненно важного препарата

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Федеральная антимонопольная служба отреагировала на публикации СМИ о дефиците препарата "Акинетон".

В ведомстве сообщили, что препарат может вновь появиться на российском рынке, если производитель снизит его стоимость до той, которая установлена в других странах Европы.

"Анализ цен показал что стоимость препарата в 13 референтных странах в 2017 году была значительно ниже цен, зарегистрированных в России", – сообщили ТАСС в ФАС. Там добавили, что стоимость была завышена даже с учетом снижения компанией цен на 5% в июле 2017 года. По данным ФАС, в Европе раствор препарата 5 миллиграмм стоит 187 рублей, а в России – 582 рубля.

Врачи-психиатры попросили министра здравоохранения Веронику Скворцову вернуть инъекционную форму препарата "Бипериден", необходимого для терапии пациентов с шизофренией. Эту форму препарата, входящего в ЖНВЛП, производит только немецкая компания Desma GmbH под торговой маркой "Акинетон". В Минздраве ответили, что производитель не подал заявление о регистрации предельной отпускной цены лекарства.