Голикова сообщила, что в РФ свободны 24% коек для пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России почти четверть коек, открытых специально для пациентов с коронавирусом, остаются свободными, сообщает ТАСС.
"На утро сегодняшнего дня оставались свободными 24% – это количество свободных коек, открытых исключительно под (пациентов с) COVID-19", – сказала она на совещании Владимира Путина с членами правительства.
Голикова также отметила, что среднесуточный прирост заболевших коронавирусом в России составляет 1,1%, в 30 регионах этот показатель выше.
Среднесуточные уровни заболеваемости за последнюю неделю в РФ составили 7,5 единиц на 100 тысяч населения, добавила она.
Ранее Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова сделали прививки от коронавирусной инфекции.
В среду, 14 октября, Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Она была разработана в центре "Вектор".
Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от COVID-19
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