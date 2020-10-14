Голикова сообщила, что в РФ свободны 24% коек для пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России почти четверть коек, открытых специально для пациентов с коронавирусом, остаются свободными, сообщает ТАСС.

"На утро сегодняшнего дня оставались свободными 24% – это количество свободных коек, открытых исключительно под (пациентов с) COVID-19", – сказала она на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Голикова также отметила, что среднесуточный прирост заболевших коронавирусом в России составляет 1,1%, в 30 регионах этот показатель выше.

Среднесуточные уровни заболеваемости за последнюю неделю в РФ составили 7,5 единиц на 100 тысяч населения, добавила она.

Ранее Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова сделали прививки от коронавирусной инфекции.

В среду, 14 октября, Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Она была разработана в центре "Вектор".

